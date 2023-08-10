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НовостиОбщество10 августа 2023 15:06

Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области выросло до двух

Еще двое местных жителей находятся в больнице
Екатерина КОСОБОКОВА
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области выросло до двух

Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области выросло до двух

Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Чаусы скончался еще один мужчина. Таким образом число погибших возросло до двух, уточнил глава региона.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще двое пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Это мужчина и женщина, врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, село Чаусы в четверг, 10 августа, подверглось обстрелу со стороны украинской армии. Богомаз сообщал, что погиб мужчина, еще двое местных жителей пострадали.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам не имеют военного смысла.