Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Новой Каховки Фото: REUTERS

Новая Каховка в четверг, 10 августа, попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара один человек погиб и еще один серьезно пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб Херсонской области.

«В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку», - сказал представитель властей.

Он уточнил, что раненого не может забрать бригада скорой помощи, так как в настоящее время обстрел продолжается.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по автомобильному мосту в регионе. Мост соединяет популярный курорт, Арабатскую стрелку, с Геническом. Пострадал один человек, который в этот момент проезжал по мосту.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам не имеют военного смысла.