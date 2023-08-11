Два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Курску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два беспилотника украинских войск были сбиты в минувший четверг, 10 августа, на подлете к Курску. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА», - написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале в пятницу, 11 августа.

Напомним, незадолго до этого, 8 августа, беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. В результате произошедшего пострадал паломник. Об этом сообщил настоятель игумен Питирим, уточнив, что сам храм повреждений не получил.

Накануне средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в Курской области два беспилотных летательных аппарата украинских войск, на одной из которых была символика полка «Азов»*.

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