Мощный взрыв прозвучал в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве в пятницу, 11 августа, прозвучал мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла», - приводит издание заявление собеседника.

Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях.

Напомним, днем ранее, 10 августа, в Киевской области раздалась череда мощных взрывов. Кроме того, в регионе была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как писал сайт KP.RU, в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупреждение прозвучали в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В минувшую среду, 9 августа, воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась два раза за день.