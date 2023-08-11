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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:26

Мощный взрыв прозвучал в Киеве

ТАСС: мощный взрыв прозвучал в Киеве
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мощный взрыв прозвучал в Киеве

Мощный взрыв прозвучал в Киеве

Фото: REUTERS

В Киеве в пятницу, 11 августа, прозвучал мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны. В прилегающих районах содрогались оконные стекла», - приводит издание заявление собеседника.

Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях.

Напомним, днем ранее, 10 августа, в Киевской области раздалась череда мощных взрывов. Кроме того, в регионе была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

Как писал сайт KP.RU, в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупреждение прозвучали в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В минувшую среду, 9 августа, воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась два раза за день.