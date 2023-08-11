Российские войска улучшили положение на Купянском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России улучшили свое положение на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в министерстве, российские войска также успешно отразили четыре атаки и контратаки подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу Krab и две радиолокационные станции AN/TPQ-50.

Напомним, на этой неделе исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ ранее сообщало о продвижении российской армии на Купянском направлении, отметив, что Вооруженные силы России заняли там более выгодные позиции.