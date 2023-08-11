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НовостиПолитика11 августа 2023 10:32

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 165 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России улучшили свое положение на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в министерстве, российские войска также успешно отразили четыре атаки и контратаки подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу Krab и две радиолокационные станции AN/TPQ-50.

Напомним, на этой неделе исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ ранее сообщало о продвижении российской армии на Купянском направлении, отметив, что Вооруженные силы России заняли там более выгодные позиции.