Лукашенко заявил, что поручил премьеру Белоруссии наладить контакт с Польшей Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручал премьер-министру страны Роману Головченко связаться с представителями властей Польши.

«С поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения», – сказал белорусский лидер на встрече с представителями трудовых коллективов на территории национального аэропорта «Минск».

Как отметил Лукашенко, «соседей не выбирают – они от бога».

Напомним, президент Белоруссии заявил, что республика не должна разрывать отношения с Евросоюзом. Как отметил политик на встрече с представителями трудовых коллективов национального аэропорта «Минск», Белоруссия хоть и «живет прежде всего за счет России и Китая», но не должна «забывать и высокотехнологичном Западе».

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Гопогранкомитет Белоруссии заявил, что спецслужбы Польши насильно выдворили мигрантов на территорию республики. В ведомстве отметили, что выдворение мигрантов происходило с применением слезоточивого газа и физической силы. Их заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных, заявили в комитете.