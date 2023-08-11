Мятежники в Нигере привели военнослужащих в состояние боевой готовности Фото: REUTERS

Военный совет мятежников в Нигере принял решение о приведении армии страны в состояние боевой готовности после заявлений Экономического сообщества стран Западной Африки о готовности начать военное вмешательство. Об этом рассказали на телеканале Al Arabiya.

По информации источника, захватившие власть в Нигере мятежники намерены мобилизовать и дополнительные силы, которые позволят противодействовать потенциальному вторжению на территорию государства.

Напомним, что ранее мятежники пригрозили убить свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума в случае военного вмешательства соседних стран. Об этом намерении они сообщили еще во время визита в республику заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд.

Помимо этого, военный совет обвинил французских военных в атаке на нацгвардию Нигера и повысил уровень угрозы.