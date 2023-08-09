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НовостиВ мире9 августа 2023 14:42

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию страны

«Национальный совет по защите отечества» Нигера распорядился повысить уровень угрозы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию страны

Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию страны

Фото: REUTERS

Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили французских военных в атаке на нацгвардию африканской республики.

Как передает агентство AFP, мятежники заявили о нападении военных Франции на сотрудников нацгвардии Нигера нарушении ими воздушного пространства страны. «Национальный совет по защите отечества» Нигера, который был создан после переворота в стране, распорядился повысить уровень угрозы.

Ранее мятежники в Нигере заявили, что ведется подготовка возможной военной интервенции в республику, но не уточнили, о каком именно государстве идет речь.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд тем временем посетила Нигер и провела переговоры с лидерами военных, устроившими государственный переворот. Во встрече со свергнутым президентом ей отказали.

Напомним, мятежники в Нигере отказали во въезде в страну делегации Экономического сообщества стран Западной Африки, Организации объединенных наций и Африканского союза.