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НовостиВ мире11 августа 2023 15:19

CNN: Байден не может донести до американцев необходимость помощи Украине

Конгресс призвал Белый дом проводить больше разъяснительной работы
Роман ПОЛОСИКОВ
CNN: Байден не может донести до американцев необходимость помощи Украине

CNN: Байден не может донести до американцев необходимость помощи Украине

Фото: REUTERS

В Конгрессе Соединенных Штатов обеспокоены тем, что нынешний президент страны Джо Байден не способен донести до американцев необходимость поддержки Украины. Об этом рассказали на телеканале CNN со ссылкой на источник.

Помимо этого конгрессмены призывают Белый дом начать проводить больше разъяснительной работы для граждан страны по этому вопросу.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден — ментальная катастрофа Америки. По его мнению, нынешний президент и его администрация ведут политику, которая приводит к реальной угрозе для всей страны.

Помимо этого стало известно, что республиканцы недовольны просьбой Байдена о дополнительном финансировании Украины. В конгрессе не понимают на что идут средства, поскольку никакой отчетности и прозрачности в этом вопросе нет. Американцы уже устали от желания Вашингтона участвовать в каждом конфликте.