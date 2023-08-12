Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену

Конгрессмен США внес резолюцию об импичменте Байдену. Фото: REUTERS

Конгрессмен Грег Стюби внес резолюцию об объявлении импичмента президенту Джо Байдену. Стюби представляет республиканскую партию, он член палаты представителей Конгресса США. Соответствующий документ он опубликовал на своем сайте.

Конгрессмен предлагает объявить импичмент президенту «за тяжкие преступления и проступки». Стюби отметил в документе, что Байден был вовлечен в бизнес членов своей семьи, в частности, своего сына Ханта Байдена, в отношении которого ведется расследование.

«Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество», - такие пункты перечислил конгрессмен в качестве причин необходимости объявления импичмента президенту Байдену.

Ранее бывший американский президент и вероятный кандидат на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп назвал своего конкурента и действующего главу администрации Джозефа Байдена натуральным сумасшедшим.

Также Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой США.

Ранее сообщалось, что расследованием по делу Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор.