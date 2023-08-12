Выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

Детей, выселенных из отелей в Турции, доставили в Россию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все российские дети, которые оказались выселены из отелей в Турции, вернулись в РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Посольства в Анкаре.

Напомним, 5 августа более 60 детей из России оказались выброшенными на улицу в курортном городе турецкой провинции Анталья Кемере. Фотографии, где ребята с чемоданами ночуют в буквальном смысле на улице турецкого города, быстро разлетелись по Сети.

«С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от 8 до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург», - сказано в сообщении посольства.

Сообщается, что по состоянию на конец дня 11 августа все дети вылетели в Россию.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ в связи с выселением 90 российских детей из отеля в турецкой Анталье из-за неуплаты отдыха туроператором.

После этого Пресненский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК России по Москве возбудил уголовное дело в связи с выселением российских детей из отеля в Турции.