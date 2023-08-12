Суд запретил Трампу публиковать «чувствительную» информацию о штурме Капитолия

Трампу запретили публиковать "чувствительную" информацию о штурме Капитолия. Фото: REUTERS

Суд запретил экс-президенту США Дональду Трампу публиковать информацию о беспорядках на Капитолийском холме в 2021 году, которая сможет испугать свидетелей и повлиять на беспристрастное рассмотрение дела. Такое решение вынесла судья Федерального округа Колумбия Таня Чаткэн.

«Ответчик и его адвокаты не должны прямо или косвенно делиться чувствительными материалами или их содержанием с каким-либо физическим или юридическим лицом», - сказано в документах суда, которые опубликованы в пятницу 11 августа.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит ходатайствовал о запрете для команды Трампа на публикацию любых сведений, связанных с делом о штурме Капитолия.

Также сообщалось, что суд в США потребовал от Twitter доступ к аккаунту Дональда Трампа.

Напомним, сторонники американского лидера Дональда Трампа устроили штурм Капитолия 6 января 2021 года. Фото и видео последствий хаоса в здании Конгресса США здесь на KP.RU.

Тем временем конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену «за тяжкие преступления и проступки».