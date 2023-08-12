NYT: Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат с начала СВО

ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 150 тысяч человек с начала СВО, сообщает NYT. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года потеряли порядка 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Такую информацию публикует в пятницу 11 августа издание The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

NYT называет главной проблемой ВСУ вопрос комплектации войск, который решается с трудом в том числе из-за коррупции. Так, распространенным явлением издание называет взятки сотрудникам военкоматов за возможность избежать военной службы. Также сообщается, что украинская пограничная служба ежедневно задерживает около 20 человек, которые пытаются незаконно выехать за пределы страны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов из-за коррупции.

Украинский президент заявил о государственной измене со стороны военкомов и поручил назначить на эти места военных, которые принимали участие в боевых действиях.

Тем временем офис Зеленского подобрал двух претендентов на замену главы Минобороны Украины.