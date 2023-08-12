Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

В Крыму сообщили о срабатывании систем ПВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Системы противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма в ночь на субботу 12 августа. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО», - написал Крючков в Telegram-канале, подчеркнув, что администрация просит жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 августа в течение полутора часов было перекрыто движение на Крымском мосту. Об этом информировал Telegram-канал Крымский мост: оперативная информация.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что днем в пятницу, 11 августа, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.

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