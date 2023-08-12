Военная спецоперация на Украине 12 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2023 года.

Войска ВСУ обстреливают поля с помощью фугасных снарядов на левом берегу Днепра в Херсонской области, после чего бойцы поджигают их в момент уборки урожая, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Запорожья. На Запорожском направлении российскими войсками за сутки были уничтожены до 60 украинских военных.

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении. ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 165 человек.

Российские войска пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в Запорожской области.

Министерство обороны РФ заявило, что днем в пятницу, 11 августа, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.

Украинские войска не бросают попыток прорвать российскую оборону на Краснолиманском направлении. Атаки идут у Сватово. В ходе «мясных» штурмов сел Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) за несколько суток ВСУ потеряли около 100 человек убитыми.

Два беспилотника украинских войск были сбиты в минувший четверг, 10 августа, на подлете к Курску.