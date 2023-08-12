Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67

На Гавайях бушуют пожары. Фото: REUTERS

Во время пожаров на Гавайях погибло 67 человек. Об этом сообщается на сайте округа Мауи, где ведется хроника бушующих на Гавайях лесных пожаров.

«Подтверждена гибель 67 человек», - сказано в сообщении. Также администрация информирует, что пожар в город Лахайна до сих пор не удалось потушить.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли из-за пожаров на острове Мауи Гавайского архипелага. Некоторым жителям удалось спастись от огня в океане. Без крыши над головой остались тысячи человек.

Древняя столица Гавайского королевства, город Лахайна, за считанные минуты полностью выгорела дотла.

Лесные пожары были вызваны сильным ветром от прошедшего урагана Дора и застали врасплох жителей острова Мауи Гавайского архипелага. Огонь бушевал ночью, из-за чего люди, в том числе и дети, ныряли в океан в поисках безопасности.

Ситуация приобрела столь катастрофический оборот, что на островах было объявлено чрезвычайное положение.