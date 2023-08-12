Глава МИД Украины рассказал о реакции Киева на призывы к переговорам с Москвой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предстоящий политический сезон сложным для Киева, отметив, что все больше стран призывают к переговорам с Москвой.

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Эти голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — приводит издание РБК-Украина заявление главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне, 10 августа, Кулеба сам заговорил о переговорах с Москвой, отметив, что в этом отношении нужен «определенный творческий подход». При этом, украинский министр подчеркнул, что «за одним столом» никогда нельзя будет увидеть президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Кроме того, Кулеба заявил о возможных компромиссах на переговорах с Москвой, которые, по его словам, «зависят от обстоятельств».