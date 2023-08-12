Число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 80 Фото: REUTERS

Число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 80. Об этом в субботу, 12 августа, заявили власти округа Мауи.

«Число погибших достигло 80», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте округа.

Напомним, лесные пожары были вызваны сильным ветром от прошедшего урагана Дора, который застал врасплох жителей острова Мауи Гавайского архипелага в ночь на четверг, 10 августа. Огонь бушевал на популярном туристическом курорте Лахайна на Гавайях. Как сообщалось, люди, в том числе и дети, ныряли в океан в поисках безопасности.

Как писал сайт KP.RU, позже за считанные минуты Лахайна выгорела дотла, а на островах было объявлено чрезвычайное положение.

Исполняющая обязанности губернатора Сильвия Люк назвала сложившуюся ситуацию «очень серьезной и драматичной», заявив, что все это похоже на фильм ужасов.