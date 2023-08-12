Глава Крыма Аксенов: еще одна ракета ВСУ сбита над Керченским проливом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 12 августа, проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил за профессионализм и бдительность российские войска.

Ранее в этот же день Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны были сбиты две украинские ракеты. Тогда уточнялось, что Крымский мост не пострадал.