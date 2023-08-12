Захарова: попытки атаки Киева по Крыму не останутся без ответа Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 12 августа, прокомментировала попытки совершения терактов по Крыму со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила, что такие действия не останутся без ответа.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», - заявила представитель МИД.

Захарова напомнила, что днем в субботу, 12 августа, киевский режим в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Крымский мост. А ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Крым.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки», - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Несмотря на это, с осени прошлого года ВСУ пытаются атаковать данный объект, что, в том числе, приводило к гибели мирного населения.

«Таким образом, ВСУ, неспособные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», - резюмировала Захарова.

Ранее Минобороны проинформировало, что в субботу, 12 августа, украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена российскими силами противовоздушной обороны.

Ночью российские средства ПВО и РЭБ отразили попытку террористической атаки украинских дронов на Крым. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников. Шесть БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.