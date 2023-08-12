Пушилин: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Донецка кассетными снарядами Фото: REUTERS

Города и районы Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 12 августа, подверглись обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных снарядов. В результате ударов в Донецке погиб мирный житель. Об этом проинформировал врио главы республики Денис Пушилин.

«Сегодня мирные города и районы республики подвергаются интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины с применением кассетных боеприпасов», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его данным, в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Кроме того, ранения получили шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка. Пострадавшим в Макеевке, Петровском районе Донецка и Светлодарске оказывается медицинская помощь.

Пушилин также рассказал, что в результате атак повреждения получили шесть жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Врио главы ДНР отметил, что всего украинской армией было выпущено 127 снарядов по городам и районам республики.

«Применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также минометы калибром 120 мм», - подчеркнул Пушилин.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили сразу три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по жилым кварталам Донецка. Удару подверглись Куйбышевский и Киевский районы города.

После того, как Соединенные Штаты поставили ВСУ кассетные боеприпасы, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия. Тогда Путин уточнил, что у России есть достаточный запас подобного типа снарядов.