Экс-разведчик Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России Фото: REUTERS

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского стала лучшим оружием России. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Зеленский - лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», - отметил эксперт в эфире YouTube-канала George Galloway.

Риттер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут восстать против Зеленского, так как на передовой нет успехов. А с увеличением потерь в рядах украинской армии такая вероятность растет с каждым днем.

«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», - резюмировал бывший разведчик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Экс-агент считает, что дни украинского лидера сочтены.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не так давно высказался об украинском контрнаступлении. ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери, заявил российский лидер.