Military Watch: российские Су-57 показали свою эффективность на Украине

В США назвали преимущества российского истребителя пятого поколения Су-57. Фото: Марина ЛЫСЦЕВА/ ТАСС.

Российские истребители Су-57 показали свою эффективность в зоне СВО. Об этом пишет американское издание Military Watch.

«Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО Украины», — сказано в публикации журнала.

Автор называл основные преимущества российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Это, во-первых, наиболее интенсивные испытания российского самолета в ходе реальных боевых действий. Вторым преимуществом эксперт называет внедрение нового комплекса радиосвязи на основе ИИ.

Напомним, для истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности, опережающие разработки США.

Российский Су-57 и американский F-35. Кто лучше, разбирался военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее американский военный эксперт Х.И. Саттон назвал российский истребитель Су-57 «красивым убийцей».