В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств с 13 августа

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств. Фото: REUTERS

В России с 13 августа вступает в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Напомним, о том, что ЖНВЛП пополнился новыми лекарственными формами, сообщалось в июне.

В частности, сообщалось, что в обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, в том числе для препарата, который применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также в перечень включены диспергируемые таблетки препарата сапроптерин для лечения больных фенилкетонурией, подъязычные обезболивающие таблетки «Просидол», покрытые пленочной оболочкой таблетки иммунодепрессанта пирфенидон.

Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Также сообщалось, что с марта рецептурные лекарства можно купить онлайн в трех регионах России. Подробнее об эксперименте здесь на KP.RU.

Тем временем в Смоленске дети с гепатитом С получат бесплатные лекарства. Препараты доступны для пациентов от 3 до 18 лет включительно.