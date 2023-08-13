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НовостиОбщество13 августа 2023 0:12

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств с 13 августа

Всего в перечне более 800 медикаментов
Мария ПАВЛОВА
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств.

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств.

Фото: REUTERS

В России с 13 августа вступает в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Напомним, о том, что ЖНВЛП пополнился новыми лекарственными формами, сообщалось в июне.

В частности, сообщалось, что в обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, в том числе для препарата, который применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также в перечень включены диспергируемые таблетки препарата сапроптерин для лечения больных фенилкетонурией, подъязычные обезболивающие таблетки «Просидол», покрытые пленочной оболочкой таблетки иммунодепрессанта пирфенидон.

Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Также сообщалось, что с марта рецептурные лекарства можно купить онлайн в трех регионах России. Подробнее об эксперименте здесь на KP.RU.

Тем временем в Смоленске дети с гепатитом С получат бесплатные лекарства. Препараты доступны для пациентов от 3 до 18 лет включительно.