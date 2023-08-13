Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Минобороны: Пресечена попытка террористической атаки дронами по объектам в РФ Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 13 августа, сообщило о еще одной пресеченной попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

13 августа в районе 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был обнаружен и ликвидирован вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений от крушения украинского дрона не зафиксировано.

Накануне Минобороны сообщило, что вражеский дрон самолетного типа был обнаружен над Белгородской областью. Украинский дрон был сбит без каких-либо разрушений на земле.

Ранее KP.RU сообщил, что днем ранее, 12 августа, российские ПВО заметили и уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом. В результате инцидента никто не пострадал, все сооружения также целы.