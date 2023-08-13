Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике на территории РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в воскресенье, 13 августа, была пресечена попытка террористической атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

Согласно данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью около 11:00 по московскому времени.

“Пострадавших и разрушений нет”, - уточнили в Минобороны РФ.

Отметим, что еще один украинский беспилотник был замечен в небе над Белгородской областью днем ранее, 12 августа.

Ранее KP.RU сообщил, что российские средства ПВО и РЭБ предотвратили попытку террористической атаки на Крым при помощи 20 украинских беспилотников. Кроме того, 11 августа средства РЭБ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.