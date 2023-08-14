Дуров: в честь 10-летия Telegram сторис станут бесплатными для всех пользователей

Дуров пообещал сделать сторис бесплатными для всех пользователей ТГ в честь десятилетия мессенджера. Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 10-летия мессенджера Telegram внедряет бесплатные сторис для всех пользователей. Об этом основатель платформы Павел Дуров сообщил в своем канале, добавив, что в будущем Telegram полностью раскроет потенциал и возглавит инновации в социальных сетя.

«Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», - заявил Дуров.

Функция Stories появилась в мессенджере в июле 2023 года по просьбам пользователей. По словам Дурова, изначально администрация мессенджера была против добавления этой функции, так как stories уже есть в большинстве мессенджеров и социальных сетей.

Напомним, мессенджер Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика среди сервисов в России. Рост трафика у мессенджера наблюдался с начала текущего года, а пиковых значений достиг в середине лета.