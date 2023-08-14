Мэр Одессы сообщил о пожарах после серии взрывов в городе Фото: REUTERS

После серии взрывов в Одессе вспыхнуло несколько пожаров. Такое заявление в понедельник, 14 августа, сделал мэр города Геннадий Труханов.

«Вспыхнуло несколько пожаров...» - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на понедельник, 14 августа, в Одессе прогремела серия взрывов. Сообщалось, что в регионе сработали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого сообщалось о нескольких взрывах в Харькове. Кроме того, в ряде областей Украины, в том числе Киевской и Одесской, была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом. Сообщалось, что в результате обстрела никто не пострадал.