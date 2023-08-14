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НовостиВ мире14 августа 2023 10:20

Главы всех стран, подавших заявки в БРИКС, приглашены на саммит в ЮАР

Точное их количество пока неизвестно
Роман ПОЛОСИКОВ
Главы всех стран, подавших заявки в БРИКС, приглашены на саммит в ЮАР

Главы всех стран, подавших заявки в БРИКС, приглашены на саммит в ЮАР

Фото: REUTERS

На саммит в Йоханнесбурге приглашены главы всех стран, которые подали заявки на присоединение к БРИКС. Об этом рассказал ТАСС со слов дипломатического источника в Южно-Африканской Республике.

— Главы африканских государств были приглашены на саммит. Также были приглашены все страны, которые подали заявки на членство в БРИКС, их около 20, — заявил источник.

Также он отметил, что на данный момент точное количество стран неизвестно, но вероятно это число будет увеличиваться.

Ранее стало известно, что лидеры 23 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. В членстве в организации заинтересованы Аргентина, Алжир, Казахстан, Белоруссия, Египет, Куба и многие другие государства.

Помимо этого стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил на грядущий саммит лидеров 67 стран и 20 представителей БРИКС.