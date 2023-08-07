Лидеры 23 стран заявили о заинтересованности в присоединении к БРИКС Фото: REUTERS

Лидеры 23 стран официально заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС, сообщила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС», – сказал она в ходе брифинга.

По словам дипломата, еще больше было неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС. В числе проявивших заинтересованность в присоединении к организации Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Палестина и некоторые другие государства.

Напомним, Белоруссия ранее подала заявку на вступление в БРИКС. МИД Эфиопии также объявил о подаче заявки на присоединение к организации.

Сайт KP.RU сообщал, что формально в БРИКС подали заявки уже 13 государств, а в целом о желании присоединиться заявили 19 стран.

Тем временем российский экономист Василий Колташов допустил, что создание и введение БРИКС собственной валюты может привести к краху доллара.