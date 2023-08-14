Минфин Украины: декларация о поддержке Киева Германией позволит ускорить интеграцию в Евросоюз Фото: REUTERS

Министерство финансов Украины сообщило о подписании декларации об усилении сотрудничества Минфинов Германии и Украины, в которой предусмотрена консультационная поддержка Киева в вопросах таможенной политики, управления государственными инвестициями и приватизации предприятий.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали совместную декларацию о намерениях усиления сотрудничества между Министерством финансов Украины и Министерством финансов Германии", — следует из сообщения на сайте украинского ведомства.

Минфин уточнил, что подписание этого документа стало очередным шагом для углубления сотрудничества между Киевом и Берлином, а обмен опытом в рамках данного соглашения поможет ускорить процесс евроинтеграции Украины.

Напомним, в июне 2023 года агентство Reuters сообщало, что Киев выполнил лишь два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина не вступит в ЕС, а обещания Запада об этом являются “брехней и стопроцентным враньем”, направленным на успокоение людей.