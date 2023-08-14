Экс-агент ЦРУ Джонсон: Одесса имеет большую значимость для России Фото: Елена МАТВЕЕВА

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что город Одесса представляет для России огромное историческое значение, из-за чего желание вернуть свои земли обратно полностью оправдано.

“Допустим, Техас оказался снова под мексиканским контролем. Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России”, — заявил эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

При этом, по мнению Джонсона, российская армия обладает всем необходимым для возвращения и других территорий Украины в состав России.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что украинская армия в ходе текущего наступления может быть полностью разгромлена, после чего российские войска без особого сопротивления могут дойти и до Одессы.

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос также считает, что Владимир Зеленский неправильно распределил собственные силы и недооценивает российскую армию, из-за чего линия соприкосновения может вновь оказаться под Киевом.