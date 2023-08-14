Роскосмос показал первые фотографии станции "Луна-25" из космоса
Фото: Роскосмос.
Институт космических исследований РАН завершил экспресс-анализ телеметрии и данных научных приборов космического аппарата “Луна-25”, выполненных 13 августа на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли и получили первые снимки аппарата из космоса.
Фотография Земли с расстояния более 300 тыс. км.
Фото: Роскосмос.
“На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора”, — пояснили в телеграм-канале “Роскосмоса”.
Фотография Луны
Фото: Роскосмос.
Отмечается, что все приборы, аналоговые и цифровые узлы и блоки научного модуля “отработали на отлично”, показав полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны.
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