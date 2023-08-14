Роскосмос показал первые фотографии станции "Луна-25" из космоса Фото: Роскосмос.

Институт космических исследований РАН завершил экспресс-анализ телеметрии и данных научных приборов космического аппарата “Луна-25”, выполненных 13 августа на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли и получили первые снимки аппарата из космоса.

Фотография Земли с расстояния более 300 тыс. км. Фото: Роскосмос.

“На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора”, — пояснили в телеграм-канале “Роскосмоса”.

Фотография Луны Фото: Роскосмос.

Отмечается, что все приборы, аналоговые и цифровые узлы и блоки научного модуля “отработали на отлично”, показав полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны.

Сайт KP.RU рассказывал, зачем Россия организовала экспедицию на Луну, как она будет проходить, когда научный аппарат приземлится на нее и каким будет следующий шаг Роскосмоса по освоению естественного спутника Земли.