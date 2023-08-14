В Израиле змея погибла при попытке проглотить дикобраза

Фото: AVIAD BAR/PARKS AND NATURE AUTHORITY/parks.org.il

Израильская газета The Jerusalem Post рассказала историю трагической смерти очень голодной змеи недалеко от города Тель-Авив. Хищник решил полакомиться большим колючим дикобразом, однако не смог ни проглотить бедное животное, ни выплюнуть его.

Издание сообщает, что мертвую змею обнаружил специалист по рептилиям из Управления природы и парков Израиля Авиад Бар. По его словам, змея смогла наполовину проглотить свою добычу, однако слишком поздно осознала свою ошибку и уже не смогла выплюнуть ее, поскольку иголки дикобраза направлены в одну сторону и просто не дали ему выйти в обратном направлении, что привело к гибели обоих животных.

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