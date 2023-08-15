Токаев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Махачкале Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с жертвами взрыва на автозаправочной станции в Дагестане.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводятся слова Токаева на сайте казахстанского президента.

Как писал сайт KP.RU, поздним вечером в Махачкале взорвалось газовое оборудование на АЗС. В результате взрыва произошел пожар, площадь которого сразу же составила 500 квадратных метров, огонь охватил несколько автомобилей.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим при пожарае на АЗС в Махачкале. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.