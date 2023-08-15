Число погибших в результате взрыва в Махачкале увеличилось до 35 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число погибших в результате взрыва на заправке в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

— По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек, — говорится в сообщении.

В экстренных службах региона тажке подтвердили гибель 35 человек в результате взрыва на АЗС.

Ранее стало известно о 27 погибших в результате трагедии в Махачкале. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы в которых задействовано более 70 сотрудников экстренных служб. Также для поисков привлекли кинологические расчеты. На тот момент было известно о 30 погибших в результате взрыва на заправке.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об объявлении 15 августа днем траура по погибшим в результате происшествия. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на АЗС. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.