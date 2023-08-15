Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Махачкале Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Махачкале, где в результате пожара на автозаправочной станции погибло более 30 человек. Глава белорусского государства направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводятся его словам на сайте президента Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, поздним вечером в Махачкале взорвалось газовое оборудование на АЗС. В результате взрыва произошел пожар, площадь которого сразу же составила 500 квадратных метров, огонь охватил несколько автомобилей.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим при пожаре на АЗС в Махачкале. В настоящее время известно о 35 жертвах.