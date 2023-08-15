Нарышкин: факты вопиющей коррупции в семье Байдена стали притчей во языцех

Нарышкин заявил, что факты вопиющей коррупции в семье Байдена стали притчей во языцех Фото: REUTERS

Белый дом поставил борьбу с коррупцией в центр внимания, но среди членов семьи президента США Джозефа Байдена факты о подкупах стали притчей во языцех. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на полях Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин заявил, что одним из оснований для введения санкций являются обвинения в коррупционных действиях.

"Администрация Байдена вывела борьбу с этим злом на глобальный уровень, можно сказать, сделала ее своим знаменем... Факты вопиющей коррупции в семье самого президента США стали притчей во языцех", - заявил директор СВР.

Нарышкин добавил, что новые сведения о поимке американского чиновника на использовании служебного положения в целях личного обогащения появляются "практически постоянно".

Ранее KP.RU сообщил, что Джо Байдена ждут большие проблемы на предстоящих выборах президента США из-за расследования в отношении его сына Хантера, которого обвиняют в том числе в коррупционных махинациях.