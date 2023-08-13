Байдена ждут трудности на выборах из-за расследования против его сына

У Джо Байдена возникнут проблемы на выборах из-за сына Фото: REUTERS

Президента США Джозефа Байдена поджидают трудности на перевыборах осенью 2024 года из-за назначения специального прокурора для расследования по делу его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, назначение спецпрокурора из Делавэра Дэвида Уайсса бросит тень на предвыборную кампанию Байдена. Яркие заголовки таблоидов о проступках его сына будут отвлекать внимание общественности от речей президента США, который хочет избраться на второй срок.

"Байден хочет говорить об экономике, оружии, национальной безопасности, но у него будет меньше возможностей... Спецпрокуроры всегда находят то, чего не ожидают найти", - сообщил неназванный источник из партии демократов США, приведя в пример расследование в отношении Билла Клинтона, которое обернулось крупным скандалом с Моникой Левински.

Ранее KP.RU сообщил, что Хантер Байден передумал идти на сделку со следствием по делу об умышленной неуплате налогов. Сына президента США также обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия.