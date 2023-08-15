«Кинопоиск» оштрафован на два миллиона рублей демонстрацию ЛГБТ в фильме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на два миллиона рублей за показ фильмов, где демонстрируется нетрадиционные сексуальные отношения, без маркировки «18+».

Как передает ТАСС, сервис получил два штрафа по миллиону рублей, в том числе за размещение неверной маркировки на киноленте Оливера Стоуна «Александр».

Напомним, в начале июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на миллион рублей из-за отсутствия маркировок «18+» в ряде фильмов с ЛГБТ-сценами. Речь идет о картинах «Идеальные незнакомцы», «Английский цирюльник», «Дылда», «Купе номер шесть», а также «Жадность» и «Дневник Бритжит Джонс: Грани разумного».

Как писал сайт KP.RU, суд в Санкт-Петербурге ранее оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko за демонстрацию сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних. Компания получила штраф в один миллион рублей, при этом он был назначен сразу по трем протоколам, объединенным в одно дело.