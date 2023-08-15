Трое граждан Болгарии задержаны в Британии по подозрению в шпионаже в пользу РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Британии троих граждан Болгарии, их подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом во вторник, 15 августа, сообщило BBC.

По информации издания, подозреваемые жили в Великобритании несколько лет и якобы работали на спецслужбы РФ. Среди статей, которые им вменяют, хранение поддельных документов.

В настоящее время все трое остаются под стражей. Ожидается, что суд над ними начнется в Лондоне в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности и польская полиция провела задержание двух российских граждан. Якобы они распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве. Уточнялось также, что задержанным предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже. Они были помещены под стражу.

Позже посольство России в Польше направило ноту в местное министерство иностранных дел, в связи с задержанием двоих граждан РФ. Диппредставительство потребовало предоставить полную информацию об инциденте и объяснить, на каком основании россияне были задержаны.