ВС России предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ в Брянскую область

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Российские войска предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область, заявил глава региона Александр Богомаз.

«Вооруженными силами РФ, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» – написал он в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил губернатор. Богомаз добавил, что в результате обстрела украинскими диверсантами погибло одно животное и были повреждены производственные помещения и автомобиль.

Напомним, в начале апреля сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область, нанеся им огневое поражение.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта в Брянскую область проникла украинская диверсионная группа. Бандиты обстреляли автомобиль, в которой ехали в школу несколько детей. Водитель сразу погиб, мальчик Федор получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, смог вывести двух ехавших с ним девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых. За проявленное мужество его наградили медалью «За отвагу».

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