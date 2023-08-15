ООН: более 4 тысяч человек погибли в ходе вооруженного переворота в Судане

ООН: более 4 тысяч человек были убиты в ходе вооруженного переворота в Судане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление верхового комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, согласно которому в результате вооруженного конфликта в Судане, вспыхнувшего 15 апреля, погибло более четырех тысяч человек.

“Ввиду интенсивности столкновений трудно установить точное число убитых и раненых. <...> Предварительные данные говорят о том, что было убито более 4 тыс. человек, в том числе сотни мирных жителей”, — следует из отчета организации.

Отмечается, что среди жертв столкновений есть не менее 28 медиков и сотрудников гуманитарных организаций, а также более 400 детей. При этом, отмечается в докладе, реальное количество жертв, вероятнее всего, намного больше.

Сайт KP.RU рассказывал, в чем главная причина очередного военного переворота в Судане, как боевые столкновения пережили местные жители и как этот конфликт может отразиться на соседних африканских странах по мнению ООН.