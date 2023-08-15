Минобороны Швеции заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи Фото: REUTERS

Власти Швеции предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд крон или 314 млн долларов. Об этом во вторник, 15 августа, проинформировал министр обороны страны Пол Йонссон.

«Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти», - цитирует Йонссона ТАСС.

Чиновник пояснил, что речь идет о боеприпасах для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь для БМП CV 90, запчастях для нее, а также для танка 122 и артиллерийского орудия Archer.

«Общая стоимость пакета составляет примерно 3,4 млрд шведских крон», - уточнил министр.

Ранее сообщалось о том, что Швеция решила направить Украине 5 тысяч противотанковых орудий, такое же количество бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 млн долларов.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 15 августа, заявил, что страны Запада, накачивают Украину все более современным вооружением и все больше разжигают конфликт. Он также подчеркнул, что авантюрные и безответственные намерения стран Запада существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.