Аббас заявил, что кризис вокруг Украины продолжается из-за поддержки Западом Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский кризис продолжается только из-за оказания поддержки Западом Киеву. Такое заявление сделал министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Аббаса, сегодняшние события на Украине и у российских границ происходят "только из-за того, что США и блок НАТО продолжают поддерживать киевский режим". Глава сирийского оборонного ведомства добавил, что именно поддержка стран Запада позволяет продолжаться "насаждению хаоса".

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США слишком оторваны от реальности. Их действия приводят к тому, что в министерстве обороны Белоруссии допускают возможность прямого столкновения с НАТО.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что РФ не планировала начинать спецоперацию, но ее вынудил Запад. Глава государства подчеркнул, что ради завершения украинского конфликта Запад должен прекратить снабжать Киев оружием.