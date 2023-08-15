Минобороны России заявило о поражении ключевых военных заводов Украины

Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили ключевые предприятия военной промышленности Украины, заявило Министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб, отметили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров украинской армии, поразив все назначенные объекты.

Напомним, российские войска в минувшую пятницу, 11 августа, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области.