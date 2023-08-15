Активы на 64 млрд рублей арестованы по делу Блиновской о неуплате налогов

Активы на 64 млн млрд рублей арестованы по делу Блиновской о неуплате налогов Фото: Иван МАКЕЕВ

Арест на активы на общую сумму в 64 млрд рублей наложен в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов почти на 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 15 августа, проинформировала адвокат Наталия Сальникова.

«В рамках дела наложены аресты на общую сумму примерно 64 млрд рублей», - сообщила Сальникова на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Она уточнила, что речь идет в том числе об имуществе некоторых компаний.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела против Блиновской и ее мужа Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 12 счетов в ряде банков. Также были арестованы четыре элитных автомобиля, а также мотоцикл Harley Davidson.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке побега из страны. Ее удалось задержать на границе Российской Федерации с Белоруссией на арендованном автомобиле, а при задержании у нее нашли авиабилеты в другое государство. Позже ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей.

В пятницу, 21 июля, Пресненский суд Москвы продлил Блиновской домашний арест.