Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской на три месяца

Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Блиновской на три месяца Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресненский суд Москвы в пятницу, 21 июля, продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов почти на 1 млрд рублей.

«Продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Елены Блиновской сроком до 26 октября 2023 года», - сказано в сообщении Московских судов общей юрисдикции.

Также для Блиновской был продлен запрет на использование интернета.

Представитель следствия пояснил, что в том случае, если блогер будет находиться на свободе, она сможет оказать давление на некоторых свидетелей или вовсе скрыться. В свою очередь, защита Блиновской напомнила, что звезда соцсетей сдала заграничный паспорт, а также полностью призналась в содеянном. Поэтому адвокат просила заменить домашний арест на запрет покидать жилье ночью. Но просьба защиты удовлетворена не была.

Напомним, Елена Блиновская в апреле была задержана при попытке побега из страны. Ее удалось задержать на границе Российской Федерации с Белоруссией на арендованном автомобиле, а при задержании у нее нашли авиабилеты в другое государство. Позже ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей.

19 июля Мосгорсуд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.

Сайт KP.RU писал о том, что в настоящее время блогер находится в элитном коттеджном поселке под Москвой, но ее общение с внешним миром ограничено. Теперь она контактирует только с няней и водителем.