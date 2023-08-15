Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 15 августа, сообщил о том, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Она сбила воздушную цель на подлете к городу.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу», - проинформировал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, в результате произошедшего никто из людей не пострадал. Однако есть разрушения на земле. Так, пробита кровля гаража в частном доме. Повреждения также получила легковая машина.

Сайт KP.RU писал о том, что во вторник, 15 августа, российские войска предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате произошедшего пострадал один человек.

Ранее Гладков рассказывал о том, что большая часть предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже возобновили свою работу после повреждений при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось также, что строителям удалось восстановить 62 частных дома и 65 многоквартирных.