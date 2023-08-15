Один человек пострадал при атаке украинских диверсантов на Брянскую область

Один человек пострадал при попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина был госпитализирован в районную больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 15 августа, российские войска предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область.

Напомним, в начале апреля сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область, нанеся им огневое поражение.

В марте этого года в Брянскую область проникла украинская ДРГ. Бандиты обстреляли автомобиль, в которой ехали в школу несколько детей. Водитель сразу погиб, мальчик Федор получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, смог вывести двух ехавших с ним девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых. За проявленное мужество его наградили медалью «За отвагу».